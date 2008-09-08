Команда McLaren подала протест на решение стюардов Гран-при Бельгии, оштрафовавших Льюиса Хэмилтона за срезанную шикану при атаке на Кими Райкконена. Результаты гонки будут подтверждены после заседания международного апелляционного суда FIA, передает «Советский спорт». Стюарды посчитали, что Хэмилтон получил преимущество, срезав шикану, однако британский гонщик отпустил Райкконена после этого инцидента и лишь потом атаковал вновь. После финиша представители Ferrari критиковали этот маневр Льюиса, но Стефано Доменикали утверждает, что его команда не подавала претензий директору гонки и стюардам Гран-при. Решение о подаче протеста со стороны McLaren было принято не сразу, однако представители FIA подтвердили - такой документ