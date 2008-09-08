«Арсенал» предлагает 15 миллионов за Турана

Лондонский "Арсенал" продолжает искать усиление в атаке, несмотря на закрытие трансферного окна. 21-летний форвард "Галатасарая" и сборной Турции Арда Туран, некогда входивший в список потенциальных приобретений "Рубина" и "Ювентуса", уже в январе может перебраться на Туманный Альбион. За атакующего полузащитника "канониры" готовы выложить около 15 миллионов фунтов стерлингов. Однако, по информации «Спорт Экспресс», руководители стамбульского клуба не собираются расставаться с молодым футболистом и готовы рассмотреть сумму отступных, превышающую 20 миллионов фунтов.