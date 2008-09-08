Перед матчем с Грузией Италия потеряла еще двух игроков

Полузащитник "Милана" Дженнаро Гаттузо не сможет помочь сборной Италии в матче с Грузией, который пройдет в среду в Удине. На вчерашней тренировке футболист повредил кисть и в лучшем случае вернется на поле через месяц. Главный тренер "Скуадры адзурры" Марчелло Липпи также не сможет рассчитывать на услуги защитника Алессандро Гамберини, травмировавшего плечо и выбывшего на неопределенный срок, сообщает «Спорт Экспресс». Остается напомнить, что во встрече с Кипром сломал два ребра еще один защитник итальянцев - Фабио Гроссо. Игроку "Лиона" понадобится около месяца на восстановление.