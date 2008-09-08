Брандау: Получили хороший урок

Турецкий тур для футболистов донецкого "Шахтера" завершился совсем не так, как они его планировали. "Горняки" пропустили два безответных мяча от стамбульского "Бешикташа" в контрольном матче. Капитан команды Брандау в интервью клубной пресс-службе сказал, что одной из причин поражения стало судейство. "С самого начала судейство испортило сегодняшнюю игру. Каким образом? Предупреждение Фернандиньо арбитр сделал, а то, что наш соперник нарушал правила, проходило мимо его глаз. Все-таки эта игра тренировочная, поэтому слишком большого значения этому не стоит придавать. Это был хороший урок для подготовки к чемпионату, Кубку Украины и Лиге чемпионов. А нового соперники ничего нам не показали", - заявил футболист, информирует «Спорт Экспресс».