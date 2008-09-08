Шевченко: Много чего не получилось

Шеве хватило 15 минут, чтобы стать героем матча во Львове. Правда, сам игрок спасителем сборной себя не считает. На следующий день, вернувшись из Львова, Шева на стадионе им. В. Банникова немножко поиграл в футбол с детьми, затем ответил на вопросы журналистов, информирует Террикон. – Андрей, прошла ночь после матча во Львове. Игра получилась очень драматичной. Долго не могли потом уснуть? – А я что, плохо выгляжу? Поспал 6–7 часов. Чувствую себя отлично. – Почему матч против белорусов получился таким напряженным? – Я бы даже сказал, что он был нервным. Это был наш первый матч в нынешнем отборе. Очень хотелось начать его как можно лучше, но у нас много чего не получалось. К счастью, мы были вознаграждены за желание вырвать победу. – Вы начинали матч на скамейке запасных. Вас это не удивило? – Состав определяет главный тренер. К решению Михайличенко я отношусь вполне спокойно и нормально. Если он так решил, значит, так было правильней. – Сейчас многие шутят, что если бы вы не поговорили с судьей на итальянском, он бы пенальти не назначил… – Да, перед этим был штрафной, после которого мяч попал в руку белорусу. Но судья этот момент не увидел. Я ему сказал, что там был чистый пенальти. Потом он, к счастью, все заметил и указал на "точку". – Почему Львов для вас такой фартовый город? – Хочу от имени всей команды выразить большую благодарность болельщикам, которые поддерживали нас во Львове (Шева кладет руку на сердце. – Авт.). В этом городе потрясающая атмосфера. Болельщики нас очень искренне поддерживали. Теперь мы будем стараться не разочаровывать их и в следующих матчах.