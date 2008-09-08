«Металлист» сыграет контрольный поединок

Как сообщает пресс-служба ФК Металлист, сегодня харьковчане проведут товарищеский матч в рамках подготовки к предстоящим матчам УПЛ и КУЕФА, передает FOOTBALL.UA. Об этом сообщил сам главный тренер Мирон Маркевич. Игра состоится в 16:00 на базе в пос. Высоком. Оппонентом Металлиста станет клуб второй лиги Кремень (Кременчуг). Вход для болельщиков и журналистов свободный. Напомним, что соперник харьковского клуба в Кубке УЕФА, турецкий Бешикташ, вчера тоже провел контрольный поединок, обыграв донецкий Шахтер 2:0.