Деку: Роналдиньо создан для «Милана»

Полузащитник Челси Деку уверен, что его бывший партнер по Барселоне может вернуть россо-нери на вершину итальянского и европейского футбола. Этим летом и Деку, и Ронни покинули Каталонию по велению нового наставника Блауграна Хосепа Гвардиолы. Португалец перебрался в Англию, а бразилец поехал искать счастья на Аппенины, передает FOOTBALL.UA. "Я разговаривал с Роналдиньо после Олимпиады, где он мне сказал, что очень счастлив в Милане. В последнее время его жизнь в Барселоне напоминала кошмар", - заявил Деку. - "Я уверен, что он вернет себе прежнюю форму. Матч с Болоньей, несмотря на проигрыш, он провел великолепно! Он действительно создан для Милана".