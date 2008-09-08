Капелло удивил Коула

Полузащитник сборной Англии Джо Коул уверяет, что матч с хорватами сложиться по другому. Вчера сборная Англии провела первый официальный поединок под руководством Фабио Капелло. Далеко не самой сильной сборной Андорре британцы сумели забить лишь во второй половине матча, сообщает FOOTBALL.UA. "Есть два вида оппонентов - вчера мы старались не потерять очки и избежать травм", - заявил хавбек Челси. - "Игра с Хорватией будет совершенно иной. Вы увидите, как мы преобразимся в среду". Говоря о своем наставнике, сквозь слова Джо пробивалось удивление: "Вчера мы видели нечто необычное в его действиях. Я сидел на скамейке запасных и видел, как он демонстрировал свое разочарование и энергичность. Приятно наблюдать такие черты у наставника".