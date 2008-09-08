«Спартак» интересуется румыном

Московский Спартак проявляет интерес к нападающему сборной Румынии и бухарестского Динамо Флорину Брату (186 см, 75 кг), сообщает FOOTBALL.UA. По информации издания, красно-белые готовы предложить за 28-летнего футболиста ? 1 млн. Спартаковцы хотят заключить предварительное соглашение по Брату уже сейчас, чтобы гарантировать переезд форварда в Россию зимой. Отметим, что ранее Брату защищал цвета румынского Рапида, турецкого Галатасарая, а также французских клубов Нант и Валансьенн. На счету нападающего 12 матчей в составе сборной Румынии, в которых он отметился двумя голами.