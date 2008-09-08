Дель Пьеро готов к игре

Нападающий сборной Италии Алекс Дель Пьеро в сегодняшнем товарищеском поединке забил четыре мяча. Сегодня итальянцы вернулись домой после вчерашнего матча с киприотами (победа 2:1) и провели товарищеский матч с командой Beretti Itala San Marco. Итоговый результат разминочного матча разгромен - 11:0 в пользу сами понимаете кого, передает FOOTBALL.UA. Великолепную готовность продемонстрировал Сандро Дель Пьеро, положивший в ворота оппоннетов четыре мяча. По хет-трику записали на свой счет Яквинта и Аквилани, еще один мяч провел Лука Тони. Хорошая игра Алекса вполне может стать причиной для его выхода в стартовом составе в матче с грузинами. Ведь в первом матче отбора ни Тони, ни Джилардино не впечатлили...