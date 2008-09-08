Федерер хочет сыграть с Надалем

Швейцарец Роджер Федерер, обыгравший в полуфинальном матче на US Open серба Новака Джоковича со счетом 6:3, 5:7, 7:5, 6:2, заявил, что хотел бы сыграть в финале турнира с испанцем Рафаэлем Надалем, информирует «Корреспондент». "Конечно, я рад снова выйти в финал на турнире Большого шлема. Это был большой матч, я ожидал этого поединка с того момента, как увидел сетку турнира. Новак давно претендует на вторую строчку и последние полтора года показывает отличный теннис на харде. Я знал, что это будет сложно, и я доволен результатом", - прокомментировал свое выступление Федерер. "Я думаю, что неплохо подавал на протяжение всего турнира. Разумеется, что Новак - это игрок, который принимает подачу на совершенном ином уровне, так что я ожидал, что он будет возвращать обратно очень много мячей, особенно с учетом того, как он принимал подачу Энди", - рассказал швейцарский теннисист. "Я бы с удовольствием сыграл против Рафы в финале турнира, при всем уважении к Энди. Мне нравится играть с Энди, он не был так хорош, как Рафа в прошлые годы, но я уверен, что будет на вершине тенниса долгое время, я всегда считал Мюррея невероятным талантом и потрясающим игроком. Посмотрим, чем закончится их полуфинальная встреча", – цитирует Федерера официальный сайт турнира. Доигровка мужского полуфинального поединка между испанцем Рафаэлем Надалем и Британцем Энди Мюрреем, который был прерван при счете 6:2, 7:6, 2:3 в пользу британца, состоится так же в воскресенье но в 16.00. Таким образом финальная встреча мужской части турнира будет сыграна в понедельник, сообщает официальный сайт турнира.