Семин: Алиев усилил победу

Главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко прокомментировал победу над командой Белоруссии (1:0) в отборочном матче к чемпионату миру 2010 года. "Мы должны были действовать быстрее и агрессивнее, сохраняя предельный уровень концентрации. Но в первом тайме белорусские футболисты смотрелись увереннее, они переигрывали нас в середине поля. Мы же смогли прибавить за счет желания и индивидуального мастерства тех игроков, которые вышли на замену. И Алиев, и Шевченко усилили нашу игру", - заявил наставаник сборной Украины, сообщает «Корреспондент». Михайличенко подтвердил, что произведенные им замены были плановыми. Он также признал, что справедливым итогом противостояния была бы ничья. "Судьба же распорядилась иначе, и я не в обиде на нее", – констатировал наставник украинцев, поблагодарив публику стадиона Украина. Старания хозяев позволили украсить и без того приятную статистику - вот уже в пятом матче, проведенном во Львове, они одерживают победу. "Сегодня мы выиграли самую трудную из проведенных во Львове игр, и это самое главное", – резюмировал Михайличенко.