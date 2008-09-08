Хэмилтон победил на Гран-При Бельгии

8 сентября 2008, 11:45

Пилот McLaren Льюис Хэмилтон одержал победу на 13-м этапе чемпионата Формулы-1 Гран-При Бельгии. Успех британца, лидирующего в личном зачете, стал возможен в том числе благодаря дождю, который начался на последних кругах. До этого Хэмилтон шел вторым в одной-двух секундах позади Кими Райкконена (Ferrari), но под дождем финн не сумел удержать лидерство, на предпоследнем круге вылетел с трассы, разбил машину и вместо возможных 10 очков не заработал в Спа ничего, хотя именно Райкконен выиграл предыдущие три гонки на этом автодроме, сообщает «Корреспондент». Вторым финишировал его напарник Фелипе Масса, третье место занял Ник Хайдфельд на BMW Sauber. Также в призовую восьмерку Гран-При Бельгии вошли: 4. Фернандо Алонсо (Renault), 5. Себастьян Феттель (Toro Rosso), 6. Роберт Кубица (BMW Sauber), 7. Себастьен Бурдэ (Toro Rosso), 8. Тимо Глок (Toyota). На старте дождя не было, но трасса была местами влажной из-за осадков, выпавших до гонки. Тем не менее все пилоты предпочли стартовать на сухой резине более мягкого типа. Обладатель поула Хэмилтон сохранил свое лидерство, когда погасли красные огни светофора. А вот за его спиной произошло немало интересных событий. Второй гонщик McLaren Хейкки Ковалайнен провалил старт и откатился за пределы первой десятки, а Кими Райкконен на прямой после поворота Красная вода опередил Фелипе Массу и вышел на второе место. В начале второго круга Хэмилтон ошибся в первом повороте, и Райкконен, который был совсем рядом, вышел в лидеры. Некоторое время они обменивались лучшими кругами, а Ковалайнен тем временем начал прорываться наверх, пока не столкнулся при очередной атаке с Red Bull Марка Уэббера и не получил штраф в виде проезда по пит-лейн. В это же время лидеры отправились на первые пит-стопы, и Райкконен вернулся из боксов третьим, а Хэмилтон - седьмым, причем как раз позади Ковалайнена, который вскоре отправился в боксы отбывать штраф и вновь переместился во вторую десятку. Первой потерей Гран-при Бельгии стал Нельсон Пике-младший (Renault), который вылетел с трассы и повредил свой болид. Вскоре его участь разделил Рубенс Баррикелло, который заехал в боксы Honda и попросту заглушил мотор. За 19 кругов до финиша началась вторая волна пит-стопов, которую открыли Райкконен и Хэмилтон, заехавший сразу вслед за финном. В McLaren управились на 0,4 секунды быстрее, но это почти не сказалось на преимуществе действующего чемпиона, который, как и британец, получил жесткий тип шин на финальный отрезок дистанции. Парой кругов спустя в боксы Ferrari отправился Масса, которому также поставили более жесткий комплект, а Райкконен вернул себе первое место в гонке. Непосредственно перед этим поступило сообщение от метеорологической службы, которая прогнозировала начало дождя через 20 минут. Хэмилтон на жестких покрышках начал понемногу догонять Райкконена, и разница между двумя пилотами сократилась до 1,8-1,9 секунды. На этой отметке гандикап более-менее стабилизировался и незначительно менялся то в одну, то в другую сторону, когда финн и британец проходили круговых. За четыре круга до финиша Хэмилтон, который шел явно побыстрее, подобрался к Ferrari под первым номером совсем близко, и отрыв составил уже менее секунды, а затем в дело вмешалась погода. Обещанный метеорологами дождь, который традиционно превращает гонки в лотерею, все-таки начался, когда до финиша оставалось лишь два круга. Под дождем Хэмилтон дважды обогнал Райкконена, хотя первая атака получилась не совсем чистой - британец срезал шикану и вынужден был пропустить соперника вперед, чтобы избежать штрафа. А вот во втором случае все было по правилам, и лидер чемпионата проложил себе путь к пятой победе в сезоне. Позади него действующий чемпион ошибся еще раз и разбил машину после вылета с трассы на предпоследнем круге. В итоге он довольствовался лишь рекордом круга в гонке (1.47,930). Масса соответственно поднялся на второе место, но отставание от Хэмилтона было слишком велико, и пара допущенных ошибок не помешала пилоту McLaren победить. Себастьен Бурдэ на Торо Россо после вылета Райкконена имел неплохие шансы финишировать в тройке, но увидел клетчатый флаг только седьмым. А компанию Хэмилтону и Массе на подиуме составил Хайдфельд, который решился на третий пит-стоп и поставил дождевую резину ради одного-единственного круга. В личном зачете на счету Хэмилтона, который одержал пятую победу в сезоне, теперь 80 очков, у Массы - 72, на третье место вышел Кубица (58), а Райкконен (57) откатился на четвертую строчку. В субботу, 6 сентября, лидер Чемпионата мира Формулы-1 выиграл квалификацию.В заключительной трети квалификационных заездов Хэмилтону хватило для победы времени прохождения круга в 1.47,338 минуты. Следующий этап пройдет в Италии 12-14 сентября.

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