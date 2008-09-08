Индийский миллиардер решил купить «Ньюкасл»

Индийский миллиардер Анил Амбани прилетит в понедельник в Лондон для ведения переговоров по приобретению клуба английской футбольной премьер-лиги. Как сообщает «Газета.Ru», приоритетным в списке Амбани значится, находящийся в кризисе, «Ньюкасл». В свою очередь, владелец «сорок» Майкл Эшли готов расстаться с клубом. Однако Амбани стоит поторопиться, поскольку на этот клуб также претендует одна из королевских семей Абу-Даби. В августе владелец Anil Ambani's Reliance Group, состояние которого оценивается в £21 млрд, предлагал за контрольный пакет акций «Ньюкасла» £400 млн, но руководство клуба ему отказало.