Газзаев: Нужно отпускать игроков в ведущие клубы

Валерий Газзаев, побывавший в Ньоне на форуме элитных тренеров Европы, ответил на вопросы «Спорт Экспресс». - На юбилейном, десятом форуме российскую премьер-лигу на сей раз представляли двое - Дик Адвокат и ваш покорный слуга. - Какие вопросы были подняты на сей раз на встрече лучших специалистов континента? - Мы обсуждали итоги первенства Европы, Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Беседовали о том, какие стили и манеру игры сегодня можно назвать самыми успешными. К общему мнению так и не пришли. Наверное, потому, что рецепта стопроцентного успеха не существует. Кто-то предпочитает тактику контратак, кому-то нравится вести игру в более агрессивной манере. И каждая система имеет полное право на существование. При этом мы пришли к выводу, что многие команды постепенно отходят от системы игры с двумя ярко выраженными форвардами. Все чаще встречается схема 4-5-1, которая легко видоизменяется в 4-1-4-1 или 4-3-3. - О чем еще шла речь? - Мы говорили о том, почему в последнее время заметно уменьшилось количество голов после розыгрышей стандартных положений. На чемпионате Европы, например, 80 процентов мячей забили с игры и только 20 - после штрафных и угловых. В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов эти показатели составили соответственно 77 и 23 процента. Раньше ситуация была совсем иной. - Почему же все так изменилось? - Во-первых, информированность команд сейчас гораздо выше. Они самым серьезным образом готовятся к матчам и при розыгрышах «стандартов» играют очень внимательно. Во-вторых, судьи, особенно при угловых, очень часто пропускают нарушения правил, позволяя защитникам захваты и другие приемы подобного рода. А фолы чаще всего назначают в пользу обороняющихся. Поэтому после угловых на высоком уровне сейчас забивают не так часто, как раньше. Наконец, увы, в последнее время стало меньше ярких исполнителей стандартных положений. - Именитые коллеги высказывали мнения о российском футболе? - Разумеется, все заметили его очевидный прогресс. Да и как не заметить, если в последнее время клубы из нашей страны выиграли два Кубка УЕФА и Суперкубок, а сборная успешно выступила на Eвро-2008. Кроме того, лучшими российскими футболистами вновь стали интересоваться ведущие западные клубы. - По-вашему, им следует уезжать? - Мы должны четко понимать, что есть чемпионаты Испании, Англии и Италии, которые на данный момент сильнее российского. И если игрока приглашают в одну из этих стран, да еще в клуб из числа ведущих, ему надо ехать. Считаю себя патриотом, однако существуют вещи, с которыми не поспоришь. При этом не сомневаюсь, что через пять-шесть лет мы обязательно догоним нынешних европейских лидеров. - Финал Лиги чемпионов, который в мае состоялся в Москве, вспоминали? - Безусловно. Алекс Фергюсон остался в полном восторге от всего, что связано с организацией матча. Отметил он и поле, на котором состоялся финал.