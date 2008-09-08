«Вест Хэм» украдет у «Спартака» тренера

Российские СМИ сообщают о том, что совсем скоро Михаэль Лаудруп станет главным тренером «Спартака». Однако у москвичей есть серьезный конкурент, ибо в услугах датчанина заинтересован английский «Вест Хэм». «Молотобойцы» ищут тренера и рассматривают группу кандидатов. Одним из них является бывший тренер «Гетафе» Лаудруп, с которым должны встретиться исполнительный директор клуба Скотт Даксбери и технический директор Джанлука Нани, сообщает «Спорт Экспресс». Согласно клубным «инсайдерам» фаворитом на пост главного тренера является Джанфранко Дзола, у которого много энтузиазма попробовать свои силы в английском футболе, который он хорошо знает, как игрок. За Лаудрупа успехи его «Гетафе» прошлого сезона и особенно игра, которую показывала испанская команда, едва не прошедшая в Кубке УЕФА грозную «Баварию». «У нас очень сильный лист тренеров-кандидатов, - сказал BBC Radio 5 клубный директор Майк Ли, - выбрать будет нелегко. Самые реальные претенденты – это Дзола и Донадони. Славен билич был бы в нашем списке, но не все зависит от нас».