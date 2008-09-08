«Црвена Звезда» уволила тренера

Известный тренер Зденек Земан уволен из «Црвены Звезды» из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом заявил новый президент белградского клуба Добривойе Танасиевич в интервью телекомпании SOS. «Да, - сказал он, - мы расстаемся с мистером Земаном и замена будет названа в течение 2-3 недель. Но мы не будем торопиться с этим назначением», информирует «Спорт Экспресс». По словам президента сербы и чешский тренер расстаются «по-хорошему». «Црвена Звезда» набрала только одно очко в трех первых матчах и не забивала в них. Также белградцы покинули еврокубки, проиграв «Апоэлю» (Кипр). После этого ушли президент клуба Топлицы Спасоевич и спортдиректор Горан Буньевчевич.