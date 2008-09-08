Амира Хана нокаутировали

Главной сенсацией боксерского уик-энда стало поражение британской надежды Амира Хана – весьма раскрученный боксер уже в первом раунде боя с колумбийцем Брейдисом Прескоттом оказался в нокауте, сообщает «Спорт Экспресс». Прескотт, считавшийся абсолютным аутсайдером в этом бою, очень быстро пробил оборону Хана двумя левыми хуками, после чего совсем скоро Амир оказался в нокауте. Прошло лишь 54 секунды боя – манчестерская публика наслаждалась главным боем вечера недолго, да и не то чтобы наслаждалась. Кстати, и в другом интересном поединке шоу произошла неожиданность. Шотландец Алекс Артур считался более реальным претендентом на пояс WBO в первом легком весе, чем англичанин Никки Кук, но последний был очень агрессивен и победил по очкам 117-112, 117-111, 115-114.