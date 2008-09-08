Российская делегация изучит опыт пекинской Паралимпиады

редставительная российская делегация изучит опыт организаторов XIII Паралимпийских игр в Пекине в рамках программы Международного паралимпийского комитета «Обозреватель», сообщает «РИА«Новости». В состав делегации войдут министр регионального развития РФ Дмитрий Козак, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, мэр Сочи Владимир Афанасенков, президент ГК «Олимпстрой» Виктор Колодяжный, а также эксперты «Сочи-2014» во главе с президентом оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года Дмитрием Чернышенко. Паралмпийские игры в Пекине представляют колоссальный интерес для России, особенно с точки зрения строительства и социальной политики, которые полностью ориентированы на нужды людей с ограниченными возможностями. В ближайшее время Россия намерена присоединиться к Конвенции ООН по правам инвалидов, что позволит улучшить жизнь более 14 миллионам человек с различными группами инвалидности. При строительстве спортивных объектов и инфраструктуры Сочи планируется применить новые стандарты городского планирования, которые позволят обеспечить лучшую интеграцию людей с ограниченными возможностями в полноценную жизнь общества и комфортные условия для спортсменов-паралимпийцев, а также тысяч гостей Паралимпиады-2014. Использование инновационных технологий - одна из главных задач при подготовке и проведении Игр в Сочи, поэтому знания китайских экспертов представляют собой огромную ценность, считает Чернышенко. «Команда «Сочи-2014» вновь в Пекине, для того чтобы детально изучить опыт организаторов Паралимпиады, а потом использовать лучшие знания при подготовке и проведении Паралимпийских игр в Сочи, которые оставят неоценимое наследие для России и всего паралимпийского движения», – отметил Чернышенко. В ходе своего визита в Пекин члены российской делегации проведут ряд рабочих встреч и примут участие в семинарах программы «Обозреватель», организованных экспертами оргкомитета «Пекин-2008».