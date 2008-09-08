Капелло недоволен Руни и Коулом

Наставник сборной Англии Фабио Капелло выразил недовольство действиями Джо Коула и Уэйна Руни во время отборочного матча ЧМ-2010 с Андоррой (2:0), состоявшегося в субботу. По мнению тренера, оба игрока не справились со своим тактическим заданием. "Я недоволен их действиями на поле, они играли слишком глубоко, из-за чего наш форвард Эмил Хески остался без поддержки с флангов и был предоставлен сам себе, - заявил итальянский специалист в интервью «Спорт Экспресс». - Вместе с тем хочу поблагодарить Коула за его голы, они очень важны для нашей команды". Капелло также отметил, что эта победа придаст уверенности его футболистам перед матчем с Хорватией в среду: "Мы показали хороший футбол, с большим количеством голевых моментов. Самое главное, что получили три очка".