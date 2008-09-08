Спартак теперь в постоянном эфире

У московского футбольного клуба "Спартак", сообщает «Лента.ru», появилась своя радиопрограмма. Передача "Русский "Спартак" будет выходить на радиостанции "Русская служба новостей" (РСН) раз в неделю по понедельникам. Первый эфир программы состоится 8 сентября в 17:05 по московскому времени. Об этом сообщается и на официальном сайте клуба. Предполагается, что в ходе передачи, которая будет длиться 45 минут, слушатели узнают последние новости из команды. Гостями программы будут руководители клуба, тренеры, действующие футболисты и ветераны "Спартака". На передачу 8 сентября приглашен член совета директоров клуба Сергей Михайлов. Вести радио передачу будет комментатор телеканала "Спорт" Александр Кузмак