Виталия Мутко: с РФС начинают говорить на равных

В понедельник РФС официально объявил о подписании спонсорского контракта с компанией Adidas. «Контракт с Adidas – переход на новый уровень футбола. Важно, что с РФС начинают говорить на равных», – приводит слова главы РФС Виталия Мутко корреспондент «Газета.Ru». Соглашение рассчитано на 10 лет (до 2018 года), финансовая сторона контракта не разглашается. «Мы не можем вам об этом сообщить. Некорректно было бы называть конкретную сумму. На протяжении срока соглашения в российский футбол будут вкладываться большие инвестиции», – заявил представитель компании Adidas. Цвет домашней формы будет красным, гостевой – белым. Форма была разработана в спешном порядке. В дальнейшем для чемпионата мира-2010 будет подготовлен новый дизайн формы, в котором будет отражен весь «национальный колорит».