Украина и Казахстан: кто рассудит отбор на чемпионат мира-2010?

Отборочный матч чемпионата мира-2010 между национальными сборными Казахстана и Украины, который состоится в Алматы в среду, 10 сентября, будет обслуживать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом, сообщает «Спорт.com.ua». Ему будут помогать лайнсмены Майк Пикель и Торстен Шиффнер. Обязанности четвертого рефери будет исполнять Мануэль Грефе. Феликсу Брыху 33 года, он живет в Мюнхене. Холост. Работает адвокатом в финансовом банке. Написал и защитил докторскую диссертацию на тему «Cтимулирование профессионального спорта городскими властями». Доктор Брых судит матчи с 1999 года, обслуживает матчи Бундеслиги - с 2004-го. Отсудил более семидесяти поединков в чемпионате Германии. В октябре 2003-го судил матчи корейского чемпионата. Рефери ФИФА с января 2007-го. Отличается необычной, экспрессивной, а иногда и жесткой манерой судейства. Так, в одном матче между «Висбаденом» и «Штутгартом» Феликс Брых показал семь желтых и четыре красных карточки.