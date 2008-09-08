US Open откладывается

Женский финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open) перенесен на воскресенье из-за дождя, который начался во второй половине дня субботы в Нью-Йорке, передает «Лента.ru» . В финальном поединке турнира должны встретиться Елена Янкович из Сербии и американка Серена Уильямс. В пятницу первая выиграла у Елены Дементьевой, а вторая победила Динару Сафину. Дождь также прервал полуфинальный матч между испанцем Рафаэлем Надалем и Энди Мюрреем из Великобритании. 21-летний шотландец выигрывал со счетом 6:2, 7:6, 2:3, когда игру остановили из-за непогоды. Победитель этого матча встретится со швейцарцем Роже Федерером в финале мужского турнира, который теперь пройдет в понедельник.