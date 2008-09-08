«Формула-1» передумала на счет Хэмилтона

Лидер чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Льюис Хэмилтон, ставший накануне победителем Гран-при Бельгии, оштрафован организаторами гонки за срезанный поворот и был перемещен на третье место в итоговом протоколе. К результату британского гонщика из команды "Макларен" стюарды прибавили 25 секунд, сообщает NEWSru.com. Победителем гонки в итоге был объявлен Фелипе Масса из "Феррари", а приехавший накануне третьим Ник Хайдфельд из "БМВ-Заубер" поднялся на второе место. В воскресенье Хэмилтон большую часть дистанции шел на втором месте позади Кими Райкконена ("Феррари"), который вылетел с трассы на последних кругах, когда начался сильный дождь. Незадолго до этого Хэмилтон атаковал Райкконена и опередил финна, но срезал при этом поворот. В личном зачете Хэмилтон получит 6 очков вместо 10, Масса - 10 вместо 8, Хайдфельд - 8 вместо 6. Таким образом, отрыв британца от бразильского гонщика "Феррари" равен всего двум очкам, а не восьми.