Хоккей. КХЛ подобрела к игрокам НХЛ

В минувший уик-энд в штаб-квартире Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Цюрихе прошла встреча руководителей ИИХФ и девяти национальных федераций и лиг. В совещании приняли участие главы национальных ассоциаций и лиг России, Белоруссии, Канады, Чехии, Финляндии, Германии, Словакии, Швеции и Швейцарии, сообщает NEWSru.com. 18 июля ИИХФ объявила о расследовании в отношении переходов шестерых хоккеистов (Джейсон Крог, Томаш Мойжиш, Александр Радулов, Виктор Тихонов, Федор Федоров, Никита Филатов) между клубами Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги. С упомянутой даты этим игрокам было официально запрещено выступать в соревнованиях. На совещании в Цюрихе Континентальная хоккейная лига согласилась отозвать свои ранее выдвинутые требования в отношении следующих игроков, перешедших в клубы НХЛ при наличии действующих контрактов с клубами КХЛ: Джейсон Крог (в "Ванкувер Кэнакс" из "Северстали"), Томаш Мойжиш (в "Миннесота Уайлд" из "Сибири"), Виктор Тихонов (в "Финикс Койотиз" из "Северстали"), Федор Федоров (в "Нью-Джерси Дэвилз" из московского "Динамо"), Никита Филатов (в "Коламбус Блю Джекетс" из ЦСКА). Дисквалификации с этих хоккеистов сняты. Окончательное решение в отношении перехода Александра Радулова из клуба НХЛ "Нэшвилл Предейторс" в команду КХЛ "Салават Юлаев" не было принято. Участники встречи в Цюрихе постановили, что "дело Радулова" может быть разрешено в суде или арбитраже. Вердикт, вынесенный этими инстанциями, будет окончательным. Континентальная хоккейная лига проинформировала участников встречи о намерении оспаривать законность переходов в клубы НХЛ следующих хоккеистов, имеющих действующие контракты с клубами КХЛ: Андрей Локтионов (в "Лос-Анджелес Кингз" из "Локомотива"), Вячеслав Войнов (в "Лос-Анджелес Кингз" из "Трактора"), Максим Майоров (в "Коламбус Блю Джекетс" из "Ак Барса"). Их дела могут рассматриваться в суде или арбитраже, решения которых станут окончательными. При этом КХЛ завила о намерении продолжать уважать законно заключенные контракты между хоккеистами, клубами НХЛ и клубами ИИХФ. При этом подразумевается, что команды НХЛ также не станут подписывать контракты с игроками, имеющими действующие соглашения с клубами КХЛ.