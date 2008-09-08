Формула-1 в Киеве!

После представлений в Йоханнесбурге и Роттердаме французская команда Формулы-1 "Рено" отправляется в восточную Европу. На этот раз шоу пройдет на улицах Киева, сообщает СПОРТ СЕГОДНЯ. За руль болидов R27 сядут тест-пилоты команды Роман Грожан и Сакон Ямамото, которые проедут по специально сооруженной трассе длиной 1.8 км. Шоу состоится 21 сентября, сообщает официальный сайт Формулы-1. "Я счастлив приехать в Киев на шоу. Я никогда не был на Украине, но думаю, что атмосфера будет особенной. Я приложу все усилия, чтобы сделать это шоу незабываемым зрителей, страна которых не принимает этапы Гран-при", - сказал Роман Грожан. "Для гонщика проехать по городу на болиде Формулы-1 - это нечто особенное, и я надеюсь, что украинская публика останется довольной шоу и нашей машиной", - добавил Сакон Ямамото.