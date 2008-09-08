Баскетбол. ЧЕ 2009. Квалификация. Украина выиграла у Франции

8 сентября 2008, 14:04

В субботу в Киеве мужская сборная Украины одержала первую победу в квалификации чемпионата Европы-2009, выиграв у одного из фаворитов отборочной группы – французов – 78:77, сообщает «Спорт.com.ua». Украинцы почти весь матч уступали, но вырвали победу благодаря шести точным трехочковым броскам в заключительной четверти. Сборная Украины два первых матча отборочного этапа чемпионата Европы-2009 провела против фаворитов группы С – команд Турции и Франции. В минувшую среду украинцы уступили туркам – 73:86. Встреча в Стамбуле в полной мере продемонстрировала как минусы в игре команды Валентина Мельничука – неумение защищаться персонально и отсутствие квалифицированного центрового, так и плюсы – хороший процент реализации дальних бросков (украинские баскетболисты забили 8 трехочковых из 15). После субботней игры с украинцами главный тренер сборной Франции Мишель Гомес отметил, что французские баскетболисты знали о достоинствах хозяев, но должным образом не отреагировали. В матче против французов Валентин Мельничук выставил ту же стартовую пятерку, что и во встрече с турками, но отказался от тактики персональной защиты, отдав предпочтение зонной. Мишель Гомес также сделал выводы после домашнего матча первого тура против команды Бельгии, когда французы уступали в начале встречи – 1:11, но победили в итоге – 82:63. С первых минут того матча не играл лучший баскетболист финала чемпионата NBA-2007 – плеймейкер San Antonio Spurs Тони Паркер. В Киеве Паркер вышел в основе, как и другие легионеры из NBA – форвард Denver Nuggets Якуба Диавара и центровой Los Angeles Lakers Ронни Туриаф. На первых минутах встречи было непонятно, за счет чего хозяева собираются побеждать. Неопытный 21-летний центровой Вячеслав Кравцов во втором матче подряд полностью проигрывал борьбу под щитами – его оппонент Туриаф регулярно забрасывал из-под кольца, набрав в первой четверти 11 очков из своих 19. Также 11 пунктов после десяти минут встречи было в активе Паркера (всего – 30). Украинские защитники не успевали за его перемещениями, порой не зная, чего ждать от лидера французов – прохода под кольцо, передачи партнеру по сборной или броска из-за дуги. Одновременно с сиреной на перерыв Паркер забросил трехочковый – Франция выиграла первую четверть 25:19. Во второй четверти Кравцов на площадке уже не появлялся. Заменивший его форвард Алексей Онуфриев не только не уступал Туриафу, но и начал первую в матче серию дальних попаданий украинцев. Вслед за Онуфриевым реализовали свои трехочковые броски Дмитрий Забирченко и Александр Кольченко, и наша команда вышла вперед – 37:35. Удержать преимущество хозяевам не удалось – как отметил после встречи Мельничук, из-за того, что порой наши баскетболисты принимали излишне рискованные решения. Второй период закончился с перевесом французов в одно очко – 40:39, а после третьего отрыв гостей еще больше вырос – 60:54. Заключительная десятиминутка началась с попадания Нандо де Коло. После него сборная Украины в полной мере начала использовать свое главное оружие. Сначала Кольченко и Забирченко дальними бросками сократили отставание – 60:62, а еще более впечатляющая серия позволила хозяевам повести – 75:73 – Кольченко и Забирченко забросили издалека уже по третьему разу, по одному трехочковому реализовали Андрей Агафонов и Сергей Лищук. За 36 секунд до финальной сирены сборная Украины выигрывала еще уверенней – 78:74 – Лищук прошел под щит французов и забил несмотря на нарушающего правила соперника. В решающий момент матча форвард «Азовмаша» реализовал штрафной, хотя за игру промахнулся с линии семь раз. Сборная Украины выиграла – 78:77, одержав свою первую победу в отборе чемпионата Европы-2009, который состоится в Польше. Следующую встречу команда Валентина Мельничука проведет 10 сентября на выезде против аутсайдера группы С – сборной Бельгии. Украинские баскетболистки уступили немецким В субботу в Берлине женская сборная Украины в матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы-2009 уступила команде Германии – 65:74. Напомним, в первой игре между этими сборными в августе в Киеве выиграли украинки – 93:39, а субботняя победа стала для немок первой в турнире. Теперь, чтобы занять второе место в группе А и напрямую пробиться на первенство континента, украинкам нужно 10 сентября – в последней отборочной встрече – побеждать идущих вторыми израильтянок и рассчитывать на их поражение в домашней игре против Великобритании 13 сентября. Также наша сборная имеет шанс попасть на чемпионат Европы как лучшая команда, занявшая третье место в отборочных группах. Если этого не произойдет, украинки выступят во втором квалификационном раунде, где будут разыгрываться еще две путевки на европейское первенство. Квалификационный турнир чемпионата Европы по баскетболу-2009 Мужчины. Пятый тур. Группа А. Венгрия–Болгария 87:86. Сербия–Италия 72:52. Положение команд. 1. Сербия – 9 очков. 2. Болгария – 8. 3. Венгрия – 7. 4. Финляндия – 6 (после четырех матчей). 5. Италия – 6. Второй тур. Группа В. Эстония–Латвия 81:88. Македония–Португалия 85:48. Положение команд. 1. Латвия – 4 очка. 2. Македония – 3. 3. Эстония – 3. 4. Португалия – 2. Группа С. Украина–Франция 78:77. Бельгия–Турция 63:78. Положение команд. 1. Турция – 4 очка. 2. Франция – 3. 3. Украина – 3. 4. Бельгия – 4. Группа D. Великобритания–Чехия 87:68. Босния и Герцеговина–Израиль 77:71. Положение команд. 1. Великобритания – 3 очка. 2. Израиль – 3. 3. Чехия – 3. 4. Босния и Герцеговина – 3.

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