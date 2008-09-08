Девочка совершила убийство из-за футбола

Кенийская девочка нанесла смертельные ранения ножом своему отчиму в ходе спора о том, какой телевизионный канал им следует включить, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Житель Найроби собирался посмотреть футбольный матч отборочного турнира чемпионата мира 2010 года, в котором сборной Кении противостояла команда Намибии. Падчерица потребовала переключить на другой канал. Девочка хотела посмотреть музыкальную передачу, однако ее 44-летний отчим настаивал на просмотре футбола. Тогда юная кенийка взяла на кухне нож и ударила им мужчину в грудь. Отчим девочки скончался в больнице. Матч Кения - Намибия состоялся в Найроби в субботу, 6 сентября. Кения выиграла с минимальным счетом. Единственный гол в этой встрече на 44-й минуте с пенальти забил Мохаммед Джамаль.