Лидер сборной Уэльса покинул футбол перед матчем с Россией

Атакующий полузащитник "Кардифф Сити" Пол Перри принял решение прекратить выступления за национальную сборную Уэльса по футболу и за два дня до игры с Россией покинул расположение команды. Об этом сообщает телеканал «Спорт» со ссылкой на BBC Sport Wales. Напомним, что команда Гуса Хиддинка в рамках отборочного этапа к чемпионату мира 2010 года сыграет с валлийцами 10 сентября в Москве на поле стадиона "Локомотив". Поступок футболиста вызывает удивление, поскольку наставник валлийцев Джон Тошак намеревался использовать его в качестве единственного форварда в матче с россиянами, отмечает источник. Предполагается, что Перри, который номинально является левым атакующим полузащитником, однако нередко выступает и в линии атаки, был раздосадован тем, что Тошак оставил его на скамейке запасных в матче против Азербайджана (1:0). 28-летний Перри дебютировал за "драконов" в 2004 году и провел за них 12 матчей, записав на свой счет один гол в товарищеской встрече с Канадой. Интересно, что валлиец уже брал полуторагодичный самоотвод из сборной по личным причинам, но затем решил вернуться.