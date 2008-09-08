Известному российскому боксеру угрожают убийством

Близкие вице-чемпиона мира по боксу Романа Романчука разместили в Интернете в личном блоге Романчука заявление, что на похоронах Олега Мешкова криминальные авторитеты Приморья поклялись убить боксера, как только он попадет за решетку, передает Чемпионат.ру. Напомним, что в конце июля этого года спортсмен, прибывший во Владивосток вместе с олимпийской сборной России по боксу, в завязавшемся конфликте выстрелил Мешкову из отобранного у него травматического пистолета в глаз, отчего тот скончался. Надо отметить, что в своем послании "родственники" со ссылками на различных свидетелей излагают свою версию случившегося и варианты дальнейшего развития событий. Так, например, высказывают мнение, что известный российский боксёр ценою собственного здоровья остановил бандита, в результате чего распрощался навсегда со своей олимпийской мечтой. Вот выдержка из письма с рассказом неназвавшегося участника спортивных сборов во Владивостоке: "Нам сказали, что когда приедете во Владивосток, то будете жить в специально оборудованных для сборов номерах. Ведь нам надо готовиться к Олимпийским играм, а это требует особого режима. Но руководство решило сэкономить на нас и поселило всех в номерах, похожих на общагу, при этом само поселилось в люксах. Вместо спокойной обстановки каждую ночь под окнами дискотека, пьяные выкрики, девицы легкого поведения. Не было никакого мало-мальски организованного режима, а отсюда любой мог пойти вечером куда угодно и делать что угодно..." Есть в этом послании и рассказ якобы свидетеля происшествия (тоже, кстати, не назвавшегося): "Я видел, как Романчука догонял достаточно агрессивный и пьяный парень, выкрикивая угрозы. Потом этот парень достал пистолет и выстелил в Романчука. Тот качнулся в сторону, так как пуля попала ему в голову, а потом кинулся и, выхватив пистолет, выстрелил нападавшему в лицо. Потом приехали милиционеры и избивали Романчука, пока тот не упал, при этом разбив свою голову об асфальт..." Тренер Романчука Марк Мельцер подтвердил: действительно, это письмо написано родственниками и друзьями Романчука, а свидетели не называют свои фамилии, так как боятся определенных действий со стороны как руководства федерации бокса, так и родственников погибшего Олега Мешкова. Но в суде они собираются выступить со своими показаниями.