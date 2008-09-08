Маскаев переезжает жить в российскую глубинку

Знаменитый боксер- тяжеловес Олег Маскаев планирует переехать на постоянное место жительства на свою малую родину в Мордовию. Об этом он заявил в понедельник на пресс- конференции в Саранске, куда приехал сразу же после победы над американцем Робертом Хоукинсом на Красной площади в Москве. В октябре Олег собирается вместе с супругой Светланой приехать на отдых на свою малую родину. Тогда же атлет собирается обсудить «квартирный вопрос» с главой республики Николаем Меркушкиным. Маскаеву присвоено звание Почетного гражданина Мордовии, Николай Меркушкин вручил ему орден Славы Ш и П степени. В селе Вадовские Селищи Зубово-Полянского района, где он родился, его именем названа одна из улиц. А в Саранске в честь чемпиона переименована школа бокса. Именно благодаря знаменитому земляку сотни подростков пришли в спорт, сообщает ИТАР-ТАСС.