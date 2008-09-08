Более 300 юных спортсменов отравились в школе олимпийского резерва

В Волгограде в школе олимпийского резерва произошло массовое отравление воспитанников. Как сообщили в понедельник в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, 39 пострадавшим в возрасте от 14 до 16 лет поставили диагноз гастроэнтороколит. Первые пациенты были доставлены в больницу 5 сентября, остальные – 7 сентября. По предварительным данным, юные спортсмены стали жертвами пищевой токсикоинфекции. В настоящее время санитарные врачи и медики проводят противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования, по окончании которых должна быть уточнена причина возникновения массового отравления. По предварительной версии, юные олимпийцы отравились некачественной пищей, сообщает ИТАР-ТАСС.