Ривалдо дебютировал в узбекском клубе

Чемпион мира по футболу 2002 года Ривалдо, на прошлой неделе присоединившийся к узбекскому клубу "Бунедкор", провел первый матч за свою новую команду. 7 сентября бразилец принял участие в товарищеской встрече с бекабадским "Металлургом" и помог "Бунедкору" одержать крупную победу со счетом 5:1, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт клуба из Ташкента. Во втором тайме Ривалдо заработал пенальти, реализовав который его одноклубник Хосе Луис Вильянуэва забил третий гол в ворота "Металлурга". Отметим, что этот матч стал первым в составе "Бунедкора" для еще одного новичка команды бразильца Луизао. Официальный дебют Ривалдо в "Бунедкоре" может состояться 11 сентября, когда команда из Ташкента проведет выездной матч чемпионата Узбекистана против клуба "Машал" из Мубарека.