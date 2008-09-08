Фанаты «Наполи» разгромили поезд

Спортивный суд Итальянской футбольной лиги принял решение закрыть две трибуны домашнего стадиона клуба "Наполи" за поведение болельщиков. Билеты на трибуны A и B, места на которых обычно занимают радикально настроенные фанаты команды, не будут продаваться до 31 октября 2008 года. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Sportinglife. Клуб также оштрафован на 10 тысяч евро. Причиной санкций стало поведение поклонников "Наполи". Направляясь в Рим на матч первого тура чемпионата Италии с местной "Ромой" (31 августа), фанаты разгромили поезд. Болельщики жгли файеры, выбивали стекла и выламывали сиденья, нанеся поезду ущерб на сумму 520 тысяч евро. Министерство внутренних дел Италии, расследовав инцидент, приняло решение запретить болельщикам "Наполи" посещать все выездные матчи своей команды до конца сезона-2008/09. Глава итальянской полиции Антонио Маньянелли высказал предположение, что за фанатскими беспорядками может стоять неаполитанская мафия. Окончательное решение по поводу уже проданных билетов на домашний матч "Наполи" с "Фиорентиной", который пройдет 14 сентября, будет оглашено во вторник, 9 сентября. В настоящее время продажа билетов на эту встречу приостановлена.