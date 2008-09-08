Суркис: Белоруссия отберет очки и у Англии, и у Хорватии

8 сентября 2008, 17:37

Президент ФФУ Григорий Суркис прокомментировал победу сборной Украины над национальной командой Белоруссии (1:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2010. "Я за минуты три до конца матча поднялся и считал, что все уже закончилось. Я не видел пенальти, в последние минуты я уже ничего не видел. В раздевалке Толя Тимощук, Саша Шовковский и другие ребята поздравили меня с прошедшим днем рождения и сказали, что эта победа — подарок. Но я попросил, чтобы в дальнейшем они добывались не такой ценой. Потому что сейчас я должен буду обязательно принять валидол, я не шучу. Но я не хотел бы называть Шевченко спасателем. Спасатели работают на воде. Андрюша — нормальный парень, состоявшийся как человек и футболист. Он вышел за 15 минут до конца основного времени и сделал то, что от него требовалось. Он начал нагнетать ситуацию у ворот белорусов, которые при появлении Шевы начали мандражировать. Все вместе это и привело к голу, забитому с пенальти. В последнее время у него были нереализованные 11-метровые, но в этот раз он подтвердил свой класс, подтвердил, что он игрок сборной, который должен передавать свой богатейший опыт молодым, появляясь, пока не наберет физические кондиции, на несколько десятков минут. Но дело только в "физике". Мы не говорим об уверенности. Она у Андрея есть. У него есть настоящая злость и мастерство. Когда он обретет кондиции, мы увидим прежнего Шевченко", — сказал глава ФФУ в интервью изданию «Сегодня». Суркис уверен, что Белоруссия нанесет потери фаворитам группы: "У Англии и Хорватии они отберут очки. В составе белорусов есть выдающийся футболист. Я очень сожалею, что в свое время Валерий Лобановский не обратил на Глеба внимание, на основании экспертных оценок тренеров второй команды сказав, что он его не устраивает".

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