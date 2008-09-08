Скончался выдающийся тренер

В воскресенье в возрасте 78 лет скончался баскетбольный тренер Дон Хаскинс, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на AP. В 1965 году баскетбольная команда "Техас Вестерн Майнерс" была в числе аутсайдеров, и ее никто не принимал всерьёз. Пока ее тренер Хаскинс не решился нарушить негласное табу на чернокожих игроков на площадке. Приняв в состав сразу семерых афроамериканцев, он вызвал возмущение расистов и насмешки спортивных экспертов. Однако время показало правоту Дона: игроки "Майнерс" вдруг начали громить соперников одного за другим, став главной спортивной сенсацией сезона.