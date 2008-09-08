Валуев: Не хочется дождаться публикаций из серии «Валуев постарел»

Чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Николай Валуев рассказал о своем физическом состоянии и опроверг слухи о его возможном уходе "на пенсию", передает Чемпионат.ру. "Мне не 39 лет, поэтому не знаю, как буду чувствовать себя в этом возрасте. Но если почувствую, что сдаю, становлюсь более медленным, то на 100 процентов прекращу выступления. Пересматривая свои последние бои, вижу, что мои скорость и реакция возросли. Поэтому продолжу боксировать до момента, пока буду прогрессировать. Или пока, по крайней мере, не наметятся ухудшения. Если же увижу регресс, уйду", – сказал он. – Очень не хочется дождаться публикаций из серии "Валуев постарел". Но поймите, это дело лично каждого. Мы, бойцы, не можем без бокса, а Олег – настоящий мужчина. Он привык жить на ринге. Судьба у него незавидная. Его подставляли под "молотки". В свое время в Америке он попал к менеджерам, готовым продать мать родную за три копейки, и возможно лишь сейчас бокс начал приносить ему удовлетворение и деньги. Ведь драться на Красной площади при таком скоплении народа и впервые в истории России – очень почётно. Отказаться от такого практически невозможно. Поэтому был миллион причин, чтобы этот бой состоялся".