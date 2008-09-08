Боксер провел 10 раундов со сломанной рукой

Известный австралийский боксер Майкл Катсидис провел десять раундов боя с американцем Хуаном Диасом со сломанной рукой. Катсидис получил травму в третьем раунде поединка, состоявшегося 6 сентября в Хьюстоне, но сумел продержаться до финального гонга и уступил по очкам раздельным решением судей, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание boxingscene.com. После боя австралиец был доставлен в одну из больниц Хьюстона, но точные результаты медицинского обследования пока неизвестны. Первоначально новость о том, что Катсидис сломал руку в третьем раунде, сообщил журналист австралийской газеты Herald Sun. Для 28-летнего Катсидиса поражение от Диаса стало вторым в карьере и вторым подряд. 22 марта 2008 года австралиец уступил кубинцу Хоэлю Касамайору, а до этого выиграл 23 боя подряд (20 - нокаутом). Катсидис считается одним из лучших боксеров, представляющих легкий вес (до 61,2 килограмма).