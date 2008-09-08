«Спартак» возглавит датчанин Лаудруп

Генеральный директор московского "Спартака" Валерий Карпин заявил, что новым главным тренером команды станет Микаэль Лаудруп. Договоренность о подписании контракта с датским специалистом уже достигнута, и, скорее всего, соглашение будет заключено в среду, 10 сентября. Контракт будет подписан на полтора года, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт УЕФА. Карпин отметил, что "Спартак" остановил свой выбор на Лаудрупе, так как этот тренер "способен поставить команде игру и добиться высоких результатов". Лаудруп в интервью российским СМИ заявил, что у "Спартака" есть хорошие шансы стать лучшим клубом в России и успешно выступать на европейской арене. 15 августа с поста главного тренера "Спартака" был уволен Станислав Черчесов. Временно исполняющим обязанности наставника был назначен тренер дублирующего состава команды Игорь Ледяхов. Под его руководством "Спартак" провел три матча в чемпионате России, сыграв вничью с "Амкаром" и "Динамо", а также победив "Спартак" из Нальчика. Кроме того, спартаковцы потерпели поражение от киевского "Динамо" (1:4) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый матч в Москве, после которого был уволен Черчесов, также завершился со счетом 4:1 в пользу киевлян. 44-летний Микаэль Лаудруп считается одним из лучших игроков в истории датского футбола. В Дании он выступал за "КБ" и "Брондбю", а затем играл за такие команды как "Ювентус", "Лацио", "Барселона", "Реал", "Виссел Кобе" (Япония) и "Аякс". В составе "Барселоны" Лаудруп четырежды выигрывал чемпионат Испании, завоевывал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок Европы. За сборную Дании футболист провел 104 матча и забил 37 голов. Тренерскую карьеру Лаудруп начал в 2000 году, когда занял пост помощника главного тренера сборной Дании. С 2002 по 2006 годы он тренировал датский "Брондбю", а в сезоне-2007/08 работал с испанским "Хетафе". Под руководством датчанина эта команда вышла в финал Кубка Испании и в 1/4 финала Кубка УЕФА.