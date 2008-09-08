Джильи: Хочу, чтобы «Ювентус» покорил Европу

Президент «Ювентуса» Джованни Кобольи Джильи заявил, что главной целью его команды в этом году будет победа в Лиге чемпионов. «Я хочу видеть «Ювентус» в Японии на клубном чемпионате мира, поэтому Лига чемпионов – мой главный приоритет в этом году», – приводит слова Кобольи Джильи «Газета.Ru» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. – Чемпионат Италии важен, но мы хотим хорошо сыграть в Европе в этом году, и мои игроки согласны со мной. Я хочу, чтобы мы покорили Европу потому, что Ювентус – это международная марка. Алессио Секко и Клаудио Раньери способны распознать молодой талант и развивать одаренных звездочек. Например, таких, как Албин Экдал и полузащитник молодежной сборной Италии Джовинко, который скоро подпишет новый контракт. Наряду с талантливым Марио Балотелли, Джовинко – это будущее итальянской национальной сборной».