Зидан: У Роналду конкурентов нет

Легендарный Зинедин Зидан считает, что награду ФИФА «Лучшему игроку» в прошедшем сезоне заслужил седьмой номер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Сам Зиза становился обладателем этого титула трижды, и, по его мнению, у Роналду нет конкурентов, информирует «Спорт.com.ua». «Криштиану Роналду выглядит главным претендентом на победу, - сказал француз. – Конечно, для каждого это индивидуально. Когда я играл, одним больше нравился Зидан, а другим Роналдо и наоборот. Но сейчас, насколько я знаю, Криштиану Роналду был впереди всех весь сезон».