Яшин: Сложно сравнивать КХЛ и НХЛ

Нападающий «Локомотива» Алексей Яшин считает, что пока нельзя сравнивать КХЛ и НХЛ. «Думаю, нас ожидает интереснейший чемпионат. В этой лиге будет много классных игроков, которые приехали из НХЛ. Появление Ягра показывает, что уровень КХЛ — очень высокий. Безусловно, на сегодняшний день это лига № 1 в Европе. Можно ли сравнить уровень НХЛ и КХЛ? Сложно. Ведь опять все сводится к тому, что размер площадок здесь и там разный. Америке нравится один стиль хоккея, России — другой. Но то, что наш прошлогодний чемпионат был очень интересным, и то, что рейтинг хоккея подрос, — бесспорно», – заявил Яшин «Спорт день за днем».