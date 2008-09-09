Петраков: Мог возглавить «Сатурн»

Если датчанин Микаэль Лаудруп займет пост главного тренера «Спартака», он станет седьмым иностранцем в тренерском корпусе премьер-лиги-2008. Эту тенденции прокомментировал экс-наставник «Москвы» и «Томи» Валерий Петраков. Ну а что поделать? Про тренеров сказано: не мы выбираем — нас выбирают. Кто может приказать Леониду Федуну, например, которому нужно срочно исправлять ситуацию, снова позвать россиянина в «Спартак»? Не получится у Лаудрупа — «Спартак» пригласит другого иностранца, не пойдет у него — поищет третьего, – приводит слова Петракова «Спорт день за днем». – У каждого клуба должна быть своя линия, свое понимание вопроса, а кто платит, тот и музыку заказывает. С рабочей силой вроде бы процесс налажен — я лимит на иностранных футболистов имею в виду, а также последствия его применения. Он упорядочил процесс. Тренерский же корпус в этом отношении совершенно отдельная величина. Мы зависим исключительно от клубного руководства, а клубам нужен результат. Они, как правило, все вопросы хотят решить быстро, и видят: пришел Хиддинк — сборная заиграла по-другому, пришел Адвокат — «Зенит» выиграл три титула, сообщает «Спорт день за днем». Также Петраков заявил, что мог возглавить «Сатурн». «Одно. Появился вариант возглавить «Сатурн», и я дал согласие. Но в какой-то момент «Сатурн» быстро переключился на Юргена Ребера и решил с ним все вопросы. Было неплохое предложение из Турции, но тут уж я сам отказался. Посоветовался с друзьями, с коллегами, с семьей — и решил, что дер-гаться нет смысла», – сказал он.