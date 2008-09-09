Сербская федерация посетила УЕФА

Руководство Футбольной ассоциации Сербии (ФАС) посетило штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, чтобы побеседовать с администрацией европейского футбольного союза. Президент ФАС Томислав Караджич, генеральный секретарь организации Зоран Лакович и представитель международного отдела Бояна Зец встретились с президентом УЕФА Мишелем Платини и генеральным секретарем европейского футбольного союза Дэвидом Тейлором, сообщает «Газета.Ru». В беседе, которая проходила в очень дружественной обстановке, были затронуты различные стратегии, которые могут помочь развитию сербского футбола. Кроме того, достигнута договоренность, что Платини посетит штаб-квартиру ФАС в Белграде в начале следующего года. За те два часа, что длилась встреча, представители ФАС побеседовали и с членами Отдела УЕФА по делам национальных ассоциаций во главе с его директором Теодором Теодоридисом. Речь шла об участии ФАС в различных программах европейского футбольного союза и о техническом развитии. Ряд похожих мероприятий планируется провести в предстоящие месяцы.