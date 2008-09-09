Новым тренером «Спартака» станет датчанин

Генеральный директор московского "Спартака" Валерий Карпин заявил, что новым главным тренером команды станет Микаэль Лаудруп. Договоренность о подписании контракта с датским специалистом уже достигнута, и, скорее всего, соглашение будет заключено в среду, 10 сентября. Контракт будет подписан на полтора года, сообщает «Лента.ru». Карпин отметил, что "Спартак" остановил свой выбор на Лаудрупе, так как этот тренер "способен поставить команде игру и добиться высоких результатов". Лаудруп в интервью российским СМИ заявил, что у "Спартака" есть хорошие шансы стать лучшим клубом в России и успешно выступать на европейской арене. 15 августа с поста главного тренера "Спартака" был уволен Станислав Черчесов. Временно исполняющим обязанности наставника был назначен тренер дублирующего состава команды Игорь Ледяхов. Под его руководством "Спартак" провел три матча в чемпионате России, сыграв вничью с "Амкаром" и "Динамо", а также победив "Спартак" из Нальчика. Кроме того, спартаковцы потерпели поражение от киевского "Динамо" (1:4) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый матч в Москве, после которого был уволен Черчесов, также завершился со счетом 4:1 в пользу киевлян. 44-летний Микаэль Лаудруп считается одним из лучших игроков в истории датского футбола. В Дании он выступал за "КБ" и "Брондбю", а затем играл за такие команды как "Ювентус", "Лацио", "Барселона", "Реал", "Виссел Кобе" (Япония) и "Аякс". В составе "Барселоны" Лаудруп четырежды выигрывал чемпионат Испании, завоевывал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок Европы. За сборную Дании футболист провел 104 матча и забил 37 голов. Тренерскую карьеру Лаудруп начал в 2000 году, когда занял пост помощника главного тренера сборной Дании. С 2002 по 2006 годы он тренировал датский "Брондбю", а в сезоне-2007/08 работал с испанским "Хетафе". Под руководством датчанина эта команда вышла в финал Кубка Испании и в 1/4 финала Кубка УЕФА.