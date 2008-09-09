Тевес извинился за очередную красную карточку

Форвард сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес принес извинения за то, что получил красную карточку в первом тайме уже во второй раз в последних трех матчах национальной команды, сообщает «Советский спорт». Тевес был отослан с поля на 16-й минуте во время отборочного матча чемпионата мира-2010 против Парагвая, который прошел в субботу и завершился вничью. «Я расстроен, потому что снова оставил мою команду играть вдесятером, - заявил Карлос Тевес. – Рефери имел полное право меня удалить. Мне кровь ударила в голову, и теперь я пропущу еще один важный для Аргентины матч. Я принес извинения своим партнерам по команде, но они сказали, что это лишнее. У меня нет объяснения своему поведению. Я извинился перед тренером, и слава богу, он меня понял».