Герои Пекина побывали в Цхинвале

В Москву из столицы Южной Осетии вернулась делегация Федерации спортивной борьбы России во главе с президентом Михаилом Мамиашвили. «Борцовская команда» побывала в республике с гуманитарной миссией. В Цхинвал она привезла борцовские ковры, спортинвентарь и 125 комплектов фирменной формы ФСБР, которые были переданы цхинвалскому спорткомплексу, существенно пострадавшему во время грузинской агрессии, передает «Советский спорт». - Мы приехали, чтобы поддержать местное население. Все мы очень болезненно воспринимали произошедшее из Южной Осетии и, конечно же, эти события отразились на завершающем этапе подготовки к олимпийским стартам, - отметил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, который является выходцем из Цхинвала. - Сложно выходить на ковер, осознавая, что в Осетии, на родине, творится такое. На протяжении всех дней Олимпийских игр мысли у всех нас были здесь. Даже во время схваток не удавалось забывать об этом, - рассказал в свою очередь серебряный призер Игр-2008 Хасан Бароев. В составе делегации столицу Южной Осетии посетили олимпийские чемпионы Асланбек Хуштов, Мавлет Батиров, Хасан Бароев, Хаджимурат Гацалов, Мурат Карданов, Хаджимурат Магомедов. Представители ФСБР совместно с властями Южной Осетии обсудили планы по восстановлению спортивной инфраструктуры республики. Ранее в Цхинвале побывала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Алина Кабаева, которая вместе с президентом Южной Осети Эдуардом Кокойты обсуждала строительство современного спорткомплекса, сообщает наш корреспондент Вадим Тохсыров.