Президент УЕФА Мишель Платини поблагодарил сборные Армении и Турции за отборочный матч ЧМ-2010, состоявшийся в субботу в Ереване. Напомним, несмотря на общую границу, между этими странами нет дипломатических отношений, однако президент Турции в минувший уик-энд впервые приехал в армянскую столицу и посетил футбольный поединок. "Наш мир - это футбол, и мы не собираемся заниматься политикой, анализируя или критикуя нынешнее состояние отношений между Арменией и Турцией, - приводит слова Платини «Спорт Экспресс». - Однако нужно подчеркнуть, что наша игра в очередной раз помогла людям сблизиться. Благодаря футболу президент Турции в первый раз приехал в Ереван. На стадионе был исполнен гимн Турции, и армянские болельщики проявили к нему уважение. Мои представители в Ереване рассказали мне, что игра прошла в образцовой атмосфере. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить национальные футбольные федерации двух стран и игроков. Они показали потрясающую силу духа спорта".