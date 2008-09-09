Кайт хочет продлить контракт с «Ливерпулем»

Форвард "Ливерпуля" Дирк Кайт заявил о своем желании подписать с клубом новый контракт, сообщает «Спорт Экспресс». В период летнего трансферного окна сообщалось, что футболист может быть продан в "Гамбург" или стать частью сделки с "Астон Виллой", которая не хотела расставаться с Гаретом Бэрри. "У меня не было и мысли покинуть команду. С Мартином Йолом (наставником "Гамбурга". - Прим. "СЭ") я бы хотел поработать, но в будущем. Конечно, "Гамбург" не маленький клуб, но он не сравнится с "Ливерпулем". Мой контракт рассчитан еще на два года. Надеюсь, мы продлим соглашение", - сказал игрок сборной Голландии.